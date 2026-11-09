Trei răniți în urma unui accident produs pe E85, la Săbăoani

Trei persoane au ajuns la spital în urma unui accident produs în această dimineață, la intersecția DN2 (E85) cu DJ207B, în afara localității Săbăoani. În eveniment au fost implicate două autoturisme.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, accidentul s-a produs în jurul orei 06:20. Un bărbat de 49 de ani, din județul Bacău, care circula pe DJ207B, ar fi pătruns în intersecția cu DN2 fără să respecte semnificația indicatorului „Oprire”, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 59 de ani, din Ștefan cel Mare.

În urma impactului, cei doi conducători auto și o pasageră în vârstă de 55 de ani au fost răniți. Toate cele trei persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, după care au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.

La locul accidentului au intervenit pompieri de la Detașamentul Roman, echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și polițiști.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Foto: ISU Neamț și IPJ Neamț