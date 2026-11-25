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Pentru locuitorii din Bicazu Ardelean care locuiesc pe strada Stejarului, strada Piciorul Telecului și strada Moara lui Iordache, drumul spre șosea trece, de ani de zile, chiar prin albia unui pârâu. Acum, administrația locală pregătește soluția: trei poduri noi peste pârâul Jidanului, care ar trebui să le ofere trecere în siguranță, în orice anotimp.

Cele trei străzi se intersectează cu albia pârâului, iar locuitorii nu au alte căi de acces spre drumul național DN12C și spre drumul județean DJ 127A. Potrivit proiectului tehnic de execuție, ei sunt nevoiți să meargă „direct prin albia pârâului Jidanului”. Situația se complică atunci când pârâul are debite medii sau mari, când accesul se blochează.

Ce se construiește

Proiectul, denumit „Construire poduri peste pârâul Jidanului, pe strada Stejarului, strada Piciorul Telecului, strada Moara lui Iordache, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”, prevede câte un pod pentru fiecare dintre cele trei străzi. Lucrările vor fi făcute de firmele Kipper Trans S.R.L. și C-ON Trust Engineering, în termen de un an.

Investiția este finanțată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și din bugetul local. Valoarea totală a contractului este de 4.695.471,65 lei, fără TVA. Pe lângă această sumă, administrația locală a pus la dispoziție încă 350.000 de lei, fără TVA, pentru eventualele cheltuieli diverse și neprevăzute, potrivit Fișei de date.

Pentru familiile de pe cele trei străzi, asta înseamnă acces fără risc în perioadele cu ploi sau topirea zăpezii, dar și o cale sigură pentru ambulanță, pentru mașinile de pompieri sau pentru transportul copiilor la școală. Odată cu trecerea unui an, ar trebui să dispară și imaginea mașinilor care trec prin apă.