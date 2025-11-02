Trei pisici născute în România au cucerit podiumul la Campionatul Mondial Felin 2025

România a avut un succes deosebit la Campionatul Mondial Felin 2025, organizat weekendul trecut la ROMEXPO. Trei pisici născute în țara noastră au fost desemnate cele mai frumoase din lume.

Titlul de Campion Mondial 2025 a fost câștigat de Wild Forest’s Nordri, un motan din rasa Norvegian de Pădure, crescut la felisă ROWild Forest’s*. Nordri a obținut locul întâi în fața a peste 750 de pisici din 35 de țări.

Performanța s-a repetat în familie, fiul lui Nordri, Wild Forest’s Quasar, în vârstă de 7 luni, a fost și el desemnat cel mai frumos motănel din lume, reprezentând Elveția, țara în care locuiește acum. Astfel, tată și fiu, amândoi născuți în aceeași crescătorie din România, au devenit campioni mondiali în același an, o premieră mondială.

Tot din România provine și Kira Kiralina, o pisică britanică albastră cu păr scurt, care a câștigat aurul la categoria femele castrate, prima victorie pentru România în această secțiune.

Un alt moment emoționant a fost povestea lui Spark, un motănel salvat de pe stradă și îngrijit la Facultatea de Medicină Veterinară din București. Deși nu are pedigree, Spark a impresionat juriul și publicul, devenind Vicecampion Mondial la categoria „Pisici de casă”, creată pentru a încuraja adopția animalelor fără stăpân.

Campionatul Mondial Felin de la București a avut un mare impact internațional. Publicații precum Associated Press, The Washington Times și ABC News au scris despre eveniment.

În total, competiția a reunit 757 de pisici din 36 de rase și 35 de țări, iar 36 dintre ele au fost adoptate.

