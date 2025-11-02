ACTUALITATE

Trei pisici născute în România au cucerit podiumul la Campionatul Mondial Felin 2025

de Vlad Bălănescu

România a avut un succes deosebit la Campionatul Mondial Felin 2025, organizat weekendul trecut la ROMEXPO. Trei pisici născute în țara noastră au fost desemnate cele mai frumoase din lume.

Titlul de Campion Mondial 2025 a fost câștigat de Wild Forest’s Nordri, un motan din rasa Norvegian de Pădure, crescut la felisă ROWild Forest’s*. Nordri a obținut locul întâi în fața a peste 750 de pisici din 35 de țări.Trei pisici născute în România au cucerit podiumul la Campionatul Mondial Felin 2025

Performanța s-a repetat în familie, fiul lui Nordri, Wild Forest’s Quasar, în vârstă de 7 luni, a fost și el desemnat cel mai frumos motănel din lume, reprezentând Elveția, țara în care locuiește acum. Astfel, tată și fiu, amândoi născuți în aceeași crescătorie din România, au devenit campioni mondiali în același an, o premieră mondială.Trei pisici născute în România au cucerit podiumul la Campionatul Mondial Felin 2025

Tot din România provine și Kira Kiralina, o pisică britanică albastră cu păr scurt, care a câștigat aurul la categoria femele castrate, prima victorie pentru România în această secțiune.

Un alt moment emoționant a fost povestea lui Spark, un motănel salvat de pe stradă și îngrijit la Facultatea de Medicină Veterinară din București. Deși nu are pedigree, Spark a impresionat juriul și publicul, devenind Vicecampion Mondial la categoria „Pisici de casă”, creată pentru a încuraja adopția animalelor fără stăpân.Trei pisici născute în România au cucerit podiumul la Campionatul Mondial Felin 2025

Campionatul Mondial Felin de la București a avut un mare impact internațional. Publicații precum Associated Press, The Washington Times și ABC News au scris despre eveniment.

În total, competiția a reunit 757 de pisici din 36 de rase și 35 de țări, iar 36 dintre ele au fost adoptate.

Denisa POPA

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
FOTO. Neamț. Accident la Poiana Largului – un motociclist a fost rănit

Ultima ora

Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Accident la Poiana Largului – un motociclist a fost rănit

Un accident soldat cu o persoană rănită s-a petrecut...
Social Vaslui

Vaslui. Un bebeluș de 1 an și mama lui răniți într-o coliziune. Un pompier ieșean i-a acordat primul ajutor

O coliziune puternică între două autoturisme s-a produs sâmbătă după-amiază, 1...
Infracțional Bacău

Video. Bacău. Teribilism sancționat: „surfing” pe cupola unei mașini în mers!

Băcăuanii care au mers în seara de Halloween, vineri...
INFRACȚIONAL

Tentativă de fraudă: falsă notificare despre o amendă online din partea DNSC și a Poliției Române

Mai multe persoane au raportat recent la Directoratul Național...
INFRACȚIONAL

Bătaie „incendiară” într-o benzinărie de la Ion Creangă!

Un grup de băieți din comuna Ion Creangă s-au...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale