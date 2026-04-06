Trei persoane reținute după mai multe percheziții făcute de Poliția Târgu Neamț, într-un dosar de furt. Suspecții ar fi furat 50.000 de lei din casa unui pensionar

Trei persoane au fost reținute de polițiști în urma unor percheziții desfășurate în Moțca, într-un dosar de furt calificat, anchetatorii ridicând bani, telefoane și alte bunuri considerate probe importante.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, acțiunea a avut loc pe data de 5 aprilie, când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu Neamț au pus în aplicare, în localitatea Moțca, patru mandate de percheziție domiciliară, cinci percheziții auto și trei mandate de aducere. Descinderile au vizat persoane bănuite de comiterea unei infracțiuni de furt calificat.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au confiscat mai multe articole, telefoane mobile, stick-uri de memorie, dar și sume importante de bani, 28 983 de lei și 5 600 de euro. De asemenea, un autoturism a fost indisponibilizat pentru instituirea unei măsuri asiguratorii.

Potrivit anchetatorilor, fapta ar fi avut loc în noaptea de 14 spre 15 martie, când persoane necunoscute ar fi pătruns în locuința unui bărbat de 77 de ani din Vânători-Neamț, de unde ar fi sustras 50.000 de lei și un carnet de membru C.A.R.

„În urma materialului probatoriu administrat, față de 3 persoane, cu vârste de 22, 38, respectiv 46 de ani, din județul Iași, a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

La acțiune au participat și luptători din cadrul Serviciilor pentru Acțiuni Speciale Neamț și Iași, jandarmi ai Grupării Mobile Bacău, precum și polițiști din mai multe structuri operative din județul Neamț.

Video: IPJ Neamț