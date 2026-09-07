Trei persoane reținute după agresarea unui preot din Vânători-Neamț. Victima susține că a fost bătută în fața soției și copiilor

Trei bărbați din Vânători-Neamț, cu vârste de 28, 32 și 33 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore după agresiunea reclamată de preotul Alexandru Iacoboaei. Cei trei sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cazul, relatat inițial de Mesagerul de Neamț, a avut loc în seara de 5 septembrie, în jurul orei 21:55, pe strada Drehuța, în zona intersecției cu Fundătura Andone.

Potrivit comunicatului transmis de IPJ Neamț, polițiștii Secției Rurale Târgu-Neamț au fost sesizați prin 112 de un bărbat de 33 de ani din Vânători-Neamț, care a reclamat că a fost agresat de mai multe persoane.

„Bărbatul le-ar fi solicitat unor conducători de atelaje hipo să oprească, pentru a putea efectua manevra de parcare a unui autoturism, în curtea unui imobil. Între aceștia ar fi izbucnit un conflict spontan, bărbatul fiind lovit cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent”, precizează polițiștii.

La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, victima fiind transportată la spital.

Relatarea preotului: „Adu toporul, să-i dau în cap, să-l omor aici!”

În declarația transmisă redacției Mesagerul de Neamț, preotul Alexandru Iacoboaei susține că se îndrepta, împreună cu soția și copiii săi, către locuința părinților. Autoturismul tracta o rulotă, iar accesul pe uliță ar fi fost blocat parțial de un vehicul parcat.

Preotul afirmă că a chemat proprietara mașinii pentru a o muta, însă, între timp, din sens opus ar fi venit două căruțe. Din cauza spațiului limitat, i-ar fi solicitat unuia dintre căruțași să aștepte câteva momente, pentru a putea fi realizată manevra în siguranță.

„I-am spus vecinei să rămână puțin pe loc, pentru a nu fi lovită de căruță, explicându-i căruțașului că eu mă aflam cu autoturismul și rulota pe strada principală și că nu exista suficient spațiu pentru toți participanții la trafic”, a relatat Alexandru Iacoboaei.

Potrivit acestuia, dialogul s-ar fi transformat rapid într-o agresiune. Unul dintre bărbați i-ar fi spus: „A, tu ești șmecher?”, după care ar fi coborât din căruță și l-ar fi atacat.

„Fără ca eu să fi provocat în vreun fel conflictul sau să îl fi agresat, acesta m-a lovit brusc și m-a prins de gât. În urma agresiunii, mi-a rupt lanțul de la gât și tricoul”, a declarat preotul.

Acesta susține că apoi o a doua persoană l-ar fi lovit din spate cu un obiect dur, posibil un par. Ar fi căzut la pământ, unde ar fi fost lovit cu pumnii și picioarele de mai multe persoane.

„În urma loviturilor primite, am rămas pentru o perioadă fără cunoștință”, a mai precizat acesta în declarația sa.

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Preotul afirmă că, în timpul agresiunii, ar fi auzit o amenințare care l-a făcut să se teamă pentru viața sa: „Adu toporul, să-i dau în cap, să-l omor aici!”. După ce ar fi reușit să se ridice și să fugă, spune el, agresorii ar fi continuat să vină după el, iar acesta ar fi căzut din nou.

Copiii ar fi asistat speriați la scenele violente

Potrivit relatării preotului, soția și copiii lui se aflau în autoturism și au văzut întreaga scenă. Femeia ar fi încercat să intervină, însă agresivitatea celor implicați ar fi continuat, inclusiv prin injurii și amenințări.

„Soția mea striga disperată că are copiii în mașină și îi ruga să nu lovească autoturismul, deoarece copiii plângeau foarte tare și erau speriați”, a declarat Alexandru Iacoboaei.

Victima a mai susținut că persoanele implicate ar fi încercat să lovească autoturismul cu un topor. Cu ajutorul soției, preotul a reușit să ajungă la casa părinților, de unde a fost apelat 112.

După administrarea probatoriului și efectuarea verificărilor, polițiștii au dispus reținerea celor trei bărbați. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs conflictul și a rolului fiecărei persoane implicate.