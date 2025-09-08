Trei persoane, o femeie și doi copii au fost rănite luni, 8 septembrie, după ce un autoturism a ieșit de pe carosabil și ia lovit, în cartierul Obcini din municipiul Suceava.

La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Victimele, o femeie de 35 de ani și doi minori de 7 și 10 ani, erau conștiente și cooperante la momentul intervenției. Acestea au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportate ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Denisa POPA

Foto: ISU Suceava