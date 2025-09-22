Trei persoane din Neamț cercetate pentru uz de fals și conducere fără permis

Trei bărbați din județul Neamț au ajuns în atenția polițiștilor după ce au încercat să conducă prezentând documente false. Niciunul nu deținea permis de conducere, iar actele prezentate erau falsificate sau neconforme.

Primul caz a fost consemnat pe data de 20 septembrie, în Girov, când un bărbat de 30 de ani a fost oprit de polițiștii Serviciului Rutier Neamț. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar documentul prezentat, un permis de conducere maghiar, nu avea caracteristicile unui act autentic. Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, fără permis și uz de fals.

Al doilea incident a avut loc tot pe 20 septembrie, în Borca, unde polițiștii orașului Bicaz au oprit o autoutilitară condusă de un bărbat de 42 de ani. Acesta a prezentat un permis de conducere italian falsificat, iar verificările au arătat că nu deține permis pentru nicio categorie de vehicule. Și în acest caz, autoritățile au deschis un dosar penal pentru conducere fără permis și uz de fals.

Cel de-al treilea caz a fost înregistrat pe 21 septembrie, în localitatea Ion Creangă, când polițiștii Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au depistat în flagrant un bărbat în vârstă de 37 de ani care conducea fără a avea permis. Acesta a prezentat un document care, după verificări, s-a dovedit a fi fals. Și acesta a fost cercetat pentru conducere fără permis și uz de fals.

Denisa POPA

Foto ilustrativă: arhivă