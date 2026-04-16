Trei pasageri răniți într-un autobuz din Piatra Neamț după o frânare bruscă

Trei persoane au fost rănite într-un autobuz din Piatra Neamț, după ce șoferul nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, accidentul a avut loc pe 15 aprilie, în jurul orei 10:40, pe strada Dărmănești, fiind semnalat polițiștilor din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț.

Din primele verificări a reieșit că un bărbat de 53 de ani, aflat la volanul unui autobuz, nu ar fi adaptat viteza, iar în urma manevrei, trei pasageri în vârstă de 51, 73 și 78 de ani, s-au dezechilibrat și au căzut în interiorul vehiculului.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă.