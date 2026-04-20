Trei județe din Moldova sub avertizări de ninsori la munte, brumă și vijelii!

de Croitoru Angela

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări cod galben, valabile în intervalul 20 aprilie, ora 21:00 – 22 aprilie, ora 21:00.

Pentru județele Suceava, Neamț și Bacău, „Fenomene vizate și zone afectate: ninsori însemnate cantitativ și strat de zăpadă la munte, la altitudini în general de peste 1400 m.

Începând din seara zilei de luni, în Carpații Orientali, iar marți și miercuri în toată zona de munte, în general la altitudini de peste 1400 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Ninsorile vor fi local însemnate cantitativ (10…25 l/mp) și se va depune strat de zăpadă de 10…15 cm, iar în Carpații Meridionali de peste 20…25 cm.

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, cu viteze în general de 40…55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60…80 km/h.

Marți și miercuri vremea va deveni rece pentru această dată, astfel în timpul nopților, pe alocuri se va produce brumă, îndeosebi în nordul și centrul Moldovei”.

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
