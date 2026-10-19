Trei investiții încep la Spitalul Județean Piatra-Neamț. Managerul Alexandru Patrașcu cere solidaritate: „Păstrați libere căile de acces pentru intervenții și lucrări”

Parcarea din curtea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț este neîncăpătoare pentru fluxul de vehicule înregistrat mai ales la orele de vârf. Nemțenii care au chestiuni de rezolvat la cea mai mare unitate sanitară din județ trebuie să știe că în câteva zile numărul locurilor de parcare se va diminua considerabil. Măsura se datorează demarării unor lucrări la acoperișul pavilionul vechi, devierea rețelelor de apă și canal pentru viitorul centrul Politraumă și reabilitarea secției de Oncologie.

„Din 22 octombrie 2026, spațiul disponibil pentru parcare se va reduce semnificativ, odată cu începerea unor lucrări importante de investiții și modernizare:

-Repararea acoperișului Spitalului Vechi;

-Devierea rețelelor de apă și canalizare pentru construirea noii clădiri de Politraumă;

-Reabilitarea vechii clădiri de Oncologie, prin investiția finanțată de Compania Națională de Investiții.

Pe durata lucrărilor, trebuie să asigurăm permanent accesul ambulanțelor, echipajelor ISU, celorlalte vehicule de intervenție, utilajelor de construcții și furnizorilor”, anunță managerul SJU Piatra-Neamț, Alexandru Patrașcu.

Pacienții și aparținătorii sunt sfătuiți să ia în calcul timpul necesar găsirii unui loc de parcare în afara incintei și să nu oprească în dreptul intrărilor, pe traseele ambulanțelor sau în zonele rezervate intervențiilor și lucrărilor. „Către angajații spitalului: fac un apel direct la înțelegerea și implicarea fiecăruia. Începând cu 22 octombrie, vă rog să evitați parcarea autoturismelor personale în curtea spitalului și să utilizați parcarea din zona râului Cuejdiu, transportul public sau alte alternative. Prin acest gest, putem păstra locurile disponibile pentru pacienții care au nevoie de ele și putem permite desfășurarea lucrărilor în siguranță”, punctează managerul SJU Piatra-Neamț.

Conducerea unității medicale face un apel către cei care vin cu mașina la spital pentru a nu bloca căile de acces. Asta deoarece sistemul de parcare cu barieră afișează în timp real numărul locurilor disponibile, iar dacă toate sunt ocupate, bariera nu se ridică. Sunt însă și situații când cel aflat primul la barieră nu întoarce mașina în giratoriu special amenajat pentru a părăsi incinta, în speranța că se eliberează un loc. În acest fel, vehiculele din spate nu mai au spațiul necesar pentru a ajunge în giratoriu, astfel coada de mașini ajunge uneori în stradă, cu toate că chiar de la poartă afișajul electronic indică faptul că nu sunt locuri disponibile.