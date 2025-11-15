Trei copii răniți pe marcajul pietonal, în două accidente produse în județul Neamț

Zi cu evenimente rutiere grave pe drumurile din județ: trei copii au fost răniți în două accidente distincte, petrecute la aceeași oră, pe trecerile pentru pietoni din Piatra Neamț și Cordun.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, primul eveniment a avut loc în jurul orei 15:10, pe strada Orhei din municipiul Piatra Neamț. „În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că, în timp ce un bărbat de 80 de ani, din Piatra Neamț, conducea un autoturism către cartierul Dărmănești, nu ar fi acordat prioritate de trecere a doi minori, de 4 și 8 ani, angajați regulamentar în traversarea străzii, pe marcajul pietonal”, au precizat polițiștii.

Cei doi copii au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Testarea cu aparatul etilotest a indicat că șoferul nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Tot în jurul aceleiași ore, un alt accident rutier cu victimă o minoră s-a produs pe DJ 207B, în localitatea Cordun. O femeie de 47 de ani, care conducea un autoturism către localitatea Simionești, „nu ar fi acordat prioritate de trecere unei minore de 12 ani aflate pe trecerea pentru pietoni, în zona intersecției semaforizate cu strada Libertății”, au precizat reprezentanții IPJ.

În ambele cazuri, polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-au produs evenimentele, acestea fiind încadrate ca infracțiuni de vătămare corporală din culpă.

La doar zece minute distanță, în jurul orei 15:20, un alt eveniment rutier a avut loc pe DN 15, în comuna Pângărați. Un bărbat de 46 de ani din Piatra Neamț, care a plecat cu autoturismul de pe acostamentul din partea stângă, nu s-ar fi asigurat suficient și a intrat în coliziune cu un alt vehicul ce circula regulamentar spre Bicaz, condus de un șofer de 65 de ani. Acesta din urmă a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Niciunul dintre conducătorii auto nu se afla sub influența alcoolului.

G.S.)