Trei bărbați din Târgu Neamț reținuți în baza unor mandate europene de arestare pentru trafic de imigranți

Trei bărbați din Târgu Neamț au fost reținuți pentru 24 de ore după ce pe numele lor au fost emise mandate europene de arestare de către autoritățile judiciare din Italia. „La data de 9 noiembrie a.c., polițiștii Direcției de Investigații Criminale și ai Serviciului Investigații Criminale Neamț, cu sprijinul Poliției orașului Târgu-Neamț, în urma cooperării dintre ENFAST România, ENFAST Italia, au depistat în Târgu-Neamț, trei persoane, de 29, 44 și 48 de ani, care făceau parte dintr-o grupare ce avea preocupări infracționale pe linia imigrației ilegale, intermedierii ilegale de forță de muncă, exploatării prin muncă și spălare a banilor”, conform Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

Autoritățile judiciare din Italia au solicitat arestarea nemțenilor în vederea predării, în baza mandatelor europene emise la data de 1 octombrie. Cu toții sunt urmăriți la nivel internațional, fiind cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de membru al unui grup infracțional, facilitarea intrării și șederii neautorizate, fapte prevăzute de Legea Italiană de imigrare. „Cei trei au fost prezentați procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, care a dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de aceștia”, mai arată sursa citată. Bărbații urmează să fie prezentați în fața unui judecător din cadrul Curții de Apel Bacău, în vederea confirmării mandatelor europene de arestare.

(G. S.)