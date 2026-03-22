Trei băcăuani condamnați pentru tentativă de omor, opriți pe Aeroportul din Bacău

Trei bărbați din județul Bacău, urmăriți pentru executarea unor pedepse cu închisoarea pentru tentativă de omor, au fost depistați de polițiștii de frontieră pe Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, la întoarcerea în țară din Italia.

Intervenția a avut loc în seara de 21 martie, pe sensul de intrare în țară, la un zbor de pe ruta Roma–Bacău. În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au identificat trei persoane, cu vârste între 30 și 36 de ani, toate din județul Bacău, pe numele cărora erau emise mandate de executare.

Potrivit datelor oficiale, doi dintre bărbați aveau de executat pedepse de 3 ani și 10 luni de închisoare, iar al treilea fusese condamnat la 4 ani și 6 luni, toate pentru tentativă de omor. Aceștia figurau în bazele de date ca persoane căutate în vederea arestării și predării.

Cei trei au fost preluați de polițiștii din cadrul Poliției Transporturi Aeriene Bacău, urmând a fi încarcerați în Penitenciarul Bacău pentru executarea pedepselor. (F.C.)