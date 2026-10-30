Trei accidente soldate cu răniți au avut loc într-o singură zi, în Neamț

Trei accidente de circulație au avut loc în județul Neamț pe parcursul zilei de 29 octombrie, toate soldându-se cu rănirea unor persoane. Cercetările au stabilit că în două cazuri victimele erau sub influența alcoolului. Unul dintre evenimentele nedorite a avut loc în jurul orei 17:30 în localitatea Oniceni. „În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat de 48 de ani, din Roman, conducea un autoturism, pe DJ159, în interiorul localității Oniceni, ajuns la intersecția cu DC 73, ar fi surprins și accidentat un bărbat, în vârstă de 51 de ani, care a traversat strada, prin loc nepermis și fără să se asigure”, anunță IPJ Neamț. Conducătorul auto nu se afla sub influența alcoolului, însă pietonul avea o concentrație de 0,49 mg/l alcool pur în aerul respirat.

În aceeași zi un alt eveniment a avut loc în localitatea Ion Creangă. Un căruțaș din localitatea Recea a intrat cu atelajul într-un podeț, din impact fiind rănit un pasager de 34 de ani. Victima a fost transportată la spital, iar căruțașul a plecat de la locul faptei. La scurt timp a fost identificat de polițiști, testarea alcoolscopică relevând o concentrație de 1.22 mg/l alcool pur în aerul respirat.

La Piatra Neamț un biciclist de 19 ani s-a dezechilibrat în timp ce se deplasa pe strada Fermelor și a intrat într-un autoturism condus de un bărbat de 51 de ani. „În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a tânărului, care a fost transportat la SJU Neamț pentru investigații medicale. Ambii conducători de vehicule au fost testați în vederea stabilirii concentrației de alcool din aerul expirat, iar rezultatele au fost negative”, mai arată sursa citată.

(G. S.)