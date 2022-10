Un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din Târgu Neamț, a primit șansa la o viață normală chiar de la soția lui. El era diagnosticat cu boală polichistică renală, o afecțiune genetică și avea nevoie de transplant, însă nimeni din familia lui nu putea fi donator. După investigații medicale ample, echipa din cadrul Compartimentului de Transplant Renal de la Spitalul Clinic „Dr. C.I Parhon” Iași a avut confirmarea că soția lui este compatibilă și poate fi donatoarea lui, iar marți, 11 octombrie, s-a realizat transplantul. Medicii spun că este o situație rară, în genere, această potrivire genetică. „Din fericire, șansa lui a fost compatibilitatea bună cu soția, un lucru inedit, dar care nu se întâmplă pentru prima dată la noi. Prima condiție în astfel de cazuri este compatibilitatea legată de grupul sanguin, iar ulterior este compatibilitatea imunologică, care în cazul acestui cuplu s-a dovedit la un nivel acceptabil pentru a putea să meargă mai departe cu intervenția”, a declarat conf. dr. Ionuț Nistor, medic primar nefrolog, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iași.

După intervenția complexă de ieri, nemțeanul are o stare bună și este în perioada de recuperare la Compartimentul de Transplant Renal, sub supravegherea echipei conduse de prof. dr. Adrian Covic. O echipă medicală care a ajuns, acum, la al 45-lea transplant din acest an, un record pentru unitatea ieșeană.

C.I.