Trâmbița Îngerilor, un inedit concurs național de bătut toaca

Bătutul toacei, în fapt o chemare la rugăciune, are un rol anume în practicile bisericești, care anunță începerea slujbelor sau anumite momente ale acesteia din biserică, fiind considerat un instrument muzical de percuție.

De altfel, toaca și clopotele sunt singurele obiecte muzicale acceptate de Biserica Ortodoxă.

Și cum bătutul ritmic în placa de paltin presupune ceva „ureche” muzicală, cei care-s înzestrați au realizat „compoziții” reușite.

După 1990, pentru a demonstra că se poate face muzică doar cu două ciocănelele de lemn, diverse lăcașuri de cult, protopopiate, arhiepiscopii sau mitropolii au organizat întreceri în acest sens.

Una dintre ele este programată la Parohia Ortodoxă Chiuza, județul Bistrița-Năsăud, fiind vorba de a V-a ediției Concursului național de bătut toaca „Trâmbița Îngerilor”, care va avea loc pe 16 august.

Competiția se adresează copiilor și tinerilor între 6 și 25 de ani, ei fiind împărțiți pe categorii de vârstă. Va fi și un eveniment interactiv, Festivalul Prieteniei.

Întrecerea este adresată tinerilor cu vârste cuprinse între 6 și 25 de ani.

Competiția se va desfășura pe 3 grupe de vârstă, iar pentru fiecare categorie se vor acorda Locul I, Locul II și Locul III.

Data limită pentru înscrieri este 9 august, detalii suplimentare putând fi obținute de la un volunar, Diana Leach, la telefon 0751.877.673.

Pe 16 august, startul competiției de la Chiuza (42 km de Bistriţa şi 12 de Beclean) este la ora 18.00.

Sunt acceptați 50 de concurenți, fiecare având la dispoziție 1 minut, pentru a-și etala talentul.

Locul I va fi premiat cu 500 de lei. Organizatorii cer ca participanții să poarte costume tradiționale, ținute gen blugi și tricouri, sau oricare altele, nefiind acceptate.

De-a lungul timpului, sunetul specific al toacei a fost înregistrat audio și video, fiind inclus pe albume de cântări bizantine și monahale.

În Neamț, în urmă cu câțiva ani, un film care-l prezintă pe un călugăr bătând toaca în clopotnița Mănăstirii Petru Vodă a fost postat pe rețelele de socializare, având aproximativ un milion de vizualizări:

Dan Sofronia

FOTO: Centrul Carmen Saeculare