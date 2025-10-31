Tragedii la Sabasa și Hlăpești: două persoane și-au pierdut viața

Doi nemțeni și-au pierdut viața pe 30 octombrie, în ambele cazuri fiind vorba de accidente casnice. În primul caz victimă a fost o femeie de 56 de ani care a căzut pe scările locuinței și nu a mai putut fi salvată. „La data de 30 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați de către un bărbat, din Sabasa, cu privire la faptul că ar fi găsit-o pe soția sa, în vârstă de 56 de ani, inconștientă, căzută pe scările din locuință”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. A fost solicitat un echipaj din cadrul Ambulanței Neamț care au constatat că victima era în stop cardiorespirator fără răspuns la manevrele de resuscitare, fiind declarat decesul.

În aceeași zi, în jurul prânzului, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare a fost sesizați cu privire la faptul un bărbat de 81 de ani, din Dragomirești s-a rănit grav în timp ce lucra în gospodărie. Cercetările au stabilit că săteanul efectua activități de toaletare a unui copac din curtea locuinței sale și s-ar fi accidentat cu un polizor unghiular. Echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut face nimic fiind constatat decesul bărbatului.

În ambele cazuri corpurile au fost preluate de Serviciul de Medicină Legală Neamț în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor decesului, iar anchetatorii efectuează investigații pentru condițiile care au dus la producerea tragediilor.