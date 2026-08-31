Bandă poliție : „nu treceți” Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutată
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Tragedie teribilă în Neamț – o femeie a fost înjunghiată de un bărbat care ulterior și-ar fi luat viața

de Popa Denisa

Zi neagră pentru comunitatea din Barticești, județul Neamț, unde, duminică noaptea, a avut loc o crimă din dragoste, urmată de sinucidere.

Tragedia a avut loc în seara zilei de 30 august, în jurul orei 22:35. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la faptul că o tânără este rănită.

Bandă poliție : „nu treceți” Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutatăLa fața locului au intervenit echipe de cercetare din cadrul structurilor de Investigații Criminale și Criminalistică ale Poliției Neamț, precum și polițiști din cadrul structurilor similare din Roman.

Victima a fost transportată la spital, dar din nefericire medicii nu au mai putut face nimic pentru a o readuce la viață, și a fost declarat decesul.

Cercetările au fost preluate de un procuror militar din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Iași”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Potrivit unor surse apropiate, bărbatul lucra la Detașamentul de pompieri Roman, din cadrul ISU Neamț.

Denisa POPA

Angela CROITORU

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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