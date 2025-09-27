Tragedie la Roman: O fetiță de 2 ani a murit și două femei au fost rănite grav în timp ce traversau strada

Două accidente rutiere au avut loc vineri, 26 septembrie, în municipiul Roman care au avut ca numitor comun accidentarea unor pietoni în timp ce traversau strada. Din păcate, o fetiță de numai 2 ani și-a pierdut viața, iar mama acesteia, în vârstă de 32 de ani, a ajuns pe patul de spital după o traversare hazardată a străzii, prin loc fără marcaj pietonal.

Accidentul a avut loc în jurul orei 19:00, pe bulevardul ce traversează centrul orașului.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 30 de ani, conducea un microbuz pe strada Ștefan cel Mare, din municipiul Roman, ar fi surprins și accidentat 2 persoane în vârstă de 2, respectiv 32 de ani, care se aflau angajate în traversarea străzii prin loc nepermis.

În urma evenimentului rutier a rezultat decesul minorei și rănirea femeii, care a fost transportată la o unitate medicală.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”.

Faptul că a traversat strada pe trecerea pentru pietoni nu a ajutat-o prea mult pe o altă tânără femeie din Roman care a fost lovită în plin de un autoturism. Pentru politraumatismul suferit femeia de 21 de ani a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului romașcan,

„În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din aceeași localitate, conducea un autoturism pe bulevardul Republicii, din municipiul Roman, ar fi surprins și accidentat o tânără în vârstă de 21 de ani, care se afla angajată în traversarea străzii pe marcajul pietonal.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea tinerei, care a fost transportată la o unitate medicală”.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, precizează IPJ Neamț.

Aceste accidente se adaugă altora, din ce în ce mai numeroase, care au avut loc în ultimul timp în municipiul Roman.

