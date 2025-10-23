ACTUALITATEBACĂU

Tragedie lângă Lacul Frumoasa: Trupurile a doi tineri îndrăgostiți descoperite într-un autoturism

de Vlad Bălănescu

Trupurile a doi tineri îndrăgostiți, de aproximativ 20 de ani, din județul Bacău, au fost găsite într-un autoturism aflat într-o pădure de pe malul Lacului Frumoasa din județul Harghita, joi, 23 octombrie. Descoperirea macabră a fost făcută de un drumeț, care a alertat telefonic autoritățile.

Tragedie lângă Lacul Frumoasa: Trupurile a doi tineri îndrăgostiți descoperite într-un autoturismPovestea de dragoste a celor doi dura de mai bine de un an, iar anchetatorii se străduiesc acum să facă lumină asupra a ceea ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore din viața lor.

Tinerii plecaseră de acasă cu o zi înainte, din județul Bacău, fără să dea de bănuit familiilor lor că ar urma să facă ceva atât de dramatic.

Cazul este anchetat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Prim procurorul adjunct Dan Gîlcescu, purtătorul de cuvânt al instituției, spune că, lângă trupurile neînsuflețite, anchetatorii au găsit un pistol de asomare – dispozitiv utilizat, de obicei, pentru uciderea animalelor, iar aceasta ar putea fi arma crimei. Trupurile celor doi prezentau urme de împușcare.

Crimă sau sinucidere? -dilema anchetatorilor

Cazul a fost înregistrat ca dosar penal pentru omor, in rem, într-o primă fază, anchetatorii iau în calcul, totuși, și varianta unei crime urmată de sinucidere.

„S-a deschis dosar penal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Se tratează ca și omor, nu excludem nicio variantă. Urmează să vedem împrejurările în care s-a produs”, a precizat prim procurorul adjunct Dan Gîlcescu.

Urmează să fie efectuate necropsiile, pentru a se stabili cauzele exacte ale deceselor.

Anchetatorii au fost alertați de un bărbat care trecea prin zonă, într-o plimbare și a observat mașina parcată în zona împădurită, potrivit reprezentantului Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita.

Angela Croitoru

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Atenționare meteo de vânt puternic. În zona montană înaltă se ating viteze de 120 km/h

