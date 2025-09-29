Tragedie la Vânători-Neamț. O persoană și-a pierdut viața într-un incendiu

Un bărbat în vârstă de 57 de ani și-a pierdut viața în noaptea de duminică spre luni, 29 septembrie, într-un incendiu izbucnit la locuința sa din comuna Vânători Neamț.

Potrivit ISU Neamț, apelul la 112 a fost făcut la ora 00:16, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje de la SVSU Vânători Neamț, Serviciul de Ambulanță Județean și Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț. Până la sosirea forțelor de intervenție, vecinii au reușit să scoată din interior un bărbat, însă echipajul medical a constatat că acesta nu prezenta semne vitale.

Incendiul se manifesta în interiorul unui container de locuit, la nivelul unui dulap. Pompierii au acționat rapid pentru localizarea și stingerea flăcărilor. În urma arderii au fost distruse un dulap din lemn, materiale textile și aproximativ un metru pătrat din pardoseala din lemn.

Potrivit primelor cercetări, focul a pornit de la o lumânare lăsată nesupravegheată.

Foto: ISU Neamț