Tragedie la Timișești. Bărbat de 34 de ani găsit decedat într-un șanț

O tragedie a avut loc în comuna Timișești pe data de 28 septembrie, când un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost descoperit fără suflare într-un șanț aflat în apropierea locuinței sale. Sesizarea a fost făcută de sora victimei, care a alertat autoritățile.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, corpul bărbatului a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Neamț. Nu au fost făcute publice informații privind circustanțele în care s-a petrecut decesul, dar polițiștii continuă cercetările, sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă.

Denisa POPA