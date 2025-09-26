Tragedie la Spitalul Sf. Maria din Iași – 6 copii au murit. DSP cercetează un posibil focar de infecție

Actualizare: Un comunicat de presă al Ministerului Sănătății oferă mai multe detalii privind situația de la Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași.

„9 pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu Serratia Marcescens. În unitatea sanitară au fost înregistrate 6 decese. Din datele medicale existente la momentul de față, puse la dispoziția Ministerului Sănătății, nu putem realiza o legătură directă, din punct de vedere medical, între infecțiile asociate asistenței medicale, celelalte patologii și comorbidități ale pacienților și deces. Legătura de cauzalitate dintre infecția cu Serratia Marcescens și deces va fi stabilită de experții în medicină legală”.

Același comunicat arată și măsurile care au fost luate până în acest moment.

„Suspendarea internărilor în secția ATI, sector A, limitarea accesului personalului din afara secției și a vizitatorilor/aparținătorilor, până la declararea închiderii focarului cu Serratia Marcescens;

Utilizarea echipamentului de protecție și igiena adecvată a mâinilor personalului medical;

Continuarea testării pe medii de cultură a tegumentelor mâinilor întregului personal din secția ATI și intensificarea acestor măsuri inclusiv după închiderea focarului;

Repetarea probei de apă potabilă din rețea, sală cateter

Suspendarea folosirii materialelor sterile din loturile cu rezultate neconforme la testarea rapidă, până la primirea rezultatelor de la laborator, când se vor lua măsurile care se impun în funcție de rezultatele obținute, conforme sau neconforme;

Testarea în continuare a materialelor sterile achiziționate din afara unității sanitare și utilizarea mănușilor sterile din loturile conforme la fiecare manoperă efectuată, la fiecare pacient, până la închiderea focarului.

Ministerul Sănătății a dispus crearea unei Celule de Criză formată din Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de Control al ministrului Sănătății și Direcția de Sănătate Publică a județului Iași”.

Știre inițială: O situație dramatică se petrece în aceste zile la Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași, unde o infecție cu bacteria Serratia Marcescens a afectat 9 copii internați în cadrul unității spitalicești. Cinci dintre aceștia, care sufereau și de alte boli grave, ar fi încetat din viață. Știrea a fost raportată inițial de site-ul 7iasi.ro.

Un alt site local, Ziarul de Iași a primit confirmare că DSP Iași investighează un posibil focar de infecție de la Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași.

„Direcția de Sănătate Publică Iași confirmă că, în urma notificării primite de la unitatea sanitară, a fost demarată o anchetă epidemiologică privind un posibil focar de infecții asociate asistenței medicale cu Serratia Marcescens. O echipă mixtă de specialiști din cadrul DSP Iași și CRSP Iași s-a deplasat la unitatea sanitară pentru evaluarea situației, analizarea documentelor medicale și recoltarea de probe biologice. Acestea sunt în curs de prelucrare în laboratorul DSP, iar rezultatele vor contribui la clarificarea contextului epidemiologic. Unitatea sanitară a inițiat măsuri de limitare a răspândirii infecției, conform procedurilor în vigoare. Ancheta este în desfășurare, iar concluziile vor fi comunicate instituțiilor competente la finalizarea investigației.

Referitor la agentul etiologic implicat în producerea focarului de IAAM facem următoarele precizări: Serratia este o bacterie Gram-negativă oportunistă, din familia Enterobacteriaceae, fiind răspândită în mediul înconjurător, în sol, apă și pe suprafețe umede.

În acest moment, considerăm esențială o abordare prudentă și responsabilă, pentru a evita interpretări premature care pot afecta în mod inutil încrederea pacienților.

Vă asigurăm că monitorizăm cu atenție evoluția situației și că vom furniza informații suplimentare în măsura în care acestea pot fi comunicate public, cu respectarea cadrului legal”, a transmis DSP Iași pentru Ziarul de Iași.

Directorul adjunct al DSP Iași a declarat pentru aceeași publicație că sunt nouă cazuri de infecție cu bacteria Serratia Marcescens

Poliția Iași a anunțat că s-a autosesizat în acest caz.