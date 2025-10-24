Tragedie la Roznov. Un bărbat a fost găsit înecat în canalul Bistrița

Actualizare:

Noi informații au fost furnizate de IPJ Neamț în legătură cu tragedia petrecută pe canalul Bistrița, în zona Hidrocentralei Roznov.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că este vorba despre un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din Săvinești. Corpul bărbatului a fost preluat de Serviciul Medicină Legală Neamț. În cauză, continuăm cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Un bărbat a fost descoperit fără suflare, vineri, 24 octombrie, în apele canalului Bistrița, în zona Hidrocentralei Roznov.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, incidentul a fost anunțat prin apel la 112, în jurul orei 12:44, de către trecători care au observat prezența unei persoane în apă.

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Piatra Neamț, care, cu ajutorul bărcii, au extras victima din apă. Echipajele medicale sosite ulterior au constatat decesul bărbatului.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.