Tragedie la Roman. Un bărbat și-a pierdut viața în timpul serviciului

Bandă poliție : „nu treceți” Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutatăUn bărbat în vârstă de 49 de ani și-a pierdut viața la la locul de muncă, după ce i s-a făcut rău în timpul programului. Tragedia s-a petrecut la Roman, marți, 21 octombrie, în jurul orei 17:53.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, un coleg al victimei, un bărbat de 59 de ani, a sunat la 112, anunțând că bărbatul prezintă probleme respiratorii. Până la sosirea echipajelor medicale, colegii au încercat să îi acorde primul ajutor și au efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, eforturile lor au fost în zadar. Medicii ajunși la fața locului au declarat decesul.

Cazul a fost preluat de polițiști, care au anunțat Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei exacte a morții.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

