Un bărbat și-a pierdut viața, vineri după-amiază, 15 august, după ce tractorul pe care îl conducea s-a răsturnat.

Potrivit ISU Neamț, incidentul a fost semnalat la ora 14:50, printr-un apel la 112, care anunța că utilajul agricol, în care se afla doar șoferul, s-a răsturnat într-o poiană greu accesibilă din comuna Pipirig.

La locul tragediei au intervenit echipaje de la SVSU Pipirig, Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț, Serviciul de Ambulanță Județean, Salvamont și polițiști din cadrul IPJ Neamț. În sprijin a fost chemat și un elicopter SMURD de la Brașov.

La sosirea echipajelor, victima, un bărbat de 48 de ani, era în afara tractorului și se afla în stare de semiconștiență. La scurt timp, acesta a intrat în stop cardio-respirator, iar echipele medicale au început manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, bărbatul nu a răspuns intervenției, medicul de pe elicopter fiind nevoit să declare decesul.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț