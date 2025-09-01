Un bărbat din Păstrăveni, care conducea o motocicletă pe o șosea din comuna Păstrăveni, în noaptea de duminică spre luni, 1 septembrie, a pierdut controlul, cel mai probabil din cauza vitezei, și a intrat într-un stâlp de electricitate. Impactul a fost fatal pentru motociclist.

“În noaptea de 1 septembrie a.c., în jurul orei 01:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, în localitatea Păstrăveni.

În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din Țibucani, conducea un moped, în localitatea Păstrăveni, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un stâlp.

În urma impactului a rezultat decesul bărbatului.

Continuăm cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a precizat IPJ Neamț.

A.C.

Foto ilustrativă: arhivă