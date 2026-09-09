Tragedie la Lețcani. Un camion a căzut peste un autoturism. O persoană și-a pierdut viața, iar alta este în stare gravă

Un accident grav s-a produs în în urmă cu puțin timp, în localitatea Lețcani, județul Iași, unde un camion s-a răsturnat peste un autoturism.

În urma impactului, două persoane aflate în autoturism au fost surprinse sub camion. Una dintre victime prezintă leziuni incompatibile cu viața, iar cea de-a doua este inconștientă.

„La fața locului acționează o autospecială de stingere (ASAS), o autospecială de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, cu 9 subofițeri din cadrul ISU Iași. Echipajele acționează pentru descarcerarea victimelor, acordarea asistenței medicale de urgență și asigurarea măsurilor specifice la locul accidentului”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

Intervenția este în desfășurare.

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Sursa foto: ISU Iași