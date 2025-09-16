Tragedie la Brusturi. Un copil de 6 ani și-a pierdut viața într-un accident rutier

De către

Un minor în vârstă de doar 6 ani și-a pierdut viața marți, 16 septembrie, în urma unui grav accident petrecut în localitatea Brusturi.

Incidentul s-a produs în jurul orei 16:50, atunci când un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui autoturism care circula pe drumul comunal DC1, a surprins și accidentat copilul.

Potrivit IPJ Neamț, minorul se deplasa cu bicicleta pe un teren cu vegetație și ar fi pătruns pe carosabil, moment în care a fost lovit de mașină.

Din nefericire, impactul s-a dovedit fatal pentru copil.

La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț, care au demarat cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

