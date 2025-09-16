Tragedie la Brusturi. Un copil de 6 ani și-a pierdut viața într-un accident rutier

De către
ZCH News
-

Un minor în vârstă de doar 6 ani și-a pierdut viața marți, 16 septembrie, în urma unui grav accident petrecut în localitatea Brusturi.

Incidentul s-a produs în jurul orei 16:50, atunci când un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui autoturism care circula pe drumul comunal DC1, a surprins și accidentat copilul.

WhatsApp Image 2025 09 16 at 19.15.02

Potrivit IPJ Neamț, minorul se deplasa cu bicicleta pe un teren cu vegetație și ar fi pătruns pe carosabil, moment în care a fost lovit de mașină.

Din nefericire, impactul s-a dovedit fatal pentru copil.IPJ N 2 1

La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț, care au demarat cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Denisa POPA

Foto: IPJ Neamț

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.