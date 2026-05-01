Tragedie la Bozieni

Vineri, 1 Mai 2026, în jurul orei 09:15, în satul Băneasa, comuna Bozieni, un localnic a observat într-o fântână corpul unui bărbat.

În urma apelului la 112

„La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman și IPJ.

Ajunși la locul indicat, pompierii au constatat că într-o fântână fără apă, cu o adâncime de aproximativ 2,5 metri, se afla o persoană fără semne vitale. Cu ajutorul echipamentelor specifice, pompierii au scos din fântână un bărbat în vârstă de 52 de ani, care nu prezenta semne vitale”, a transmis căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

