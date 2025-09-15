Tragedie la Bicaz. O persoană și-a pierdut viața după ce a alunecat în pădure

Un bărbat în vârstă de 67 de ani din Bicaz și-a pierdut viața, sâmbătă, 14 septembrie, după ce a alunecat și a căzut, în timp ce se afla la cules de ciuperci.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 11:50, în pădurea din cartierul Măreni, în apropierea stadionului Bicaz. Bărbatul se afla împreună cu o femeie de 72 de ani, care a alertat autoritățile prin numărul unic de urgență 112, după ce l-a găsit inconștient.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz și un echipaj al Serviciului de Ambulanță s-au deplasat la fața locului, însă cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru victimă, fiind declarat decesul acesteia.

Conform informațiilor transmise de IPJ Neamț, bărbatul „s-ar fi dezechilibrat, a alunecat și a căzut rostogolindu-se pe sol spre albia râului Bistrița. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă”.

Denisa POPA

Foto ilustrativă: arhivă