Tragedie la Bârsănești: un bărbat a murit, iar un altul a ajuns în spital, loviți de un stâlp de electricitate

O tragedie a avut loc miercuri după-amiază, 26 august 2026, pe o stradă din satul Caraclău, comuna Bârsănești din județul Bacău.

Prăbușirea unui copac bătrân și putred a antrenat cablurile de electricitate din apropiere, care au pus la pământ unul dintre stâlpii de electricitate. Din nefericire, prin acea zonă treceau în momentul prăbușirii doi săteni. Unul dintre aceștia a fost surprins sub stâlpul greu de beton și a fost găsit în stare de inconștiență de cadrele medicale SMURD ajunse la locul accidentului.

Celălalt a fost și el lovit în cap și a fost transportat la spital. Pentru bărbatul de 60 de ani, zdrobit sub greutatea stâlpului a fost, însă, prea târziu.

Încercările repetate ale cadrelor medicale de a-l readuce la viață au fost zadarnice.

„Pompierii militari băcăuani au intervenit în satul Caraclău, comuna Bârsănești, în urma unui apel care anunța faptul că o persoană a fost surprinsă sub un stâlp căzut.

La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere, un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești și un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În urma evenimentului au rezultat două victime. Un bărbat, în vârstă de aproximativ 60 de ani, surprins sub stâlp, a fost extras de pompieri. Acestuia i s-au efectuat manevre de resuscitare de către echipajele medicale, însă, din nefericire, nu a răspuns manevrelor, fiind declarat decedat.

Cea de-a doua victimă, conștientă, cu traumatism cranio-cerebral, a fost preluată de echipajul SMURD în vederea transportului la spital”, a transmis ISU Bacău.

Angela Croitoru