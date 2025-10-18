Bandă poliție : „nu treceți” Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutată
Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutată

O femeie în vârstă de 41 de ani din comuna Horia și-a pierdut viața, vineri seară, 17 octombrie, după ce s-ar fi electrocutat în propria locuință. Incidentul a avut loc în jurul orei 19:00, fiind semnalat autorităților printr-un apel la 112, efectuat de o vecină a victimei.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, la fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Neamț. Din nefericire, cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru femeie, fiind declarat decesul acesteia.

Trupul neînsuflețit a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Neamț pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cu exactitate cauza morții.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Denisa POPA

