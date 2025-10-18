Doi minori, în vârstă de 4 și 8 ani, și-au pierdut viața vineri, 17 octombrie, în satul Docăneasa, comuna Vinderei, județul Vaslui, după ce au fost găsiți inconștienți în apă.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Vaslui, echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui a fost solicitat să intervină, în urma unui apel la 112, care anunța incidentul. Spre locul tragediei au fost direcționate imediat echipajul SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Până la sosirea echipajelor medicale, localnicii au încercat să-i readucă la viață pe cei doi minori, aplicând manevre de resuscitare. Intervenția a fost preluată ulterior de personalul SAJ și de echipajul SMURD, însă, în ciuda eforturilor salvatorilor, medicul prezent la fața locului a fost nevoit să declare decesul copiilor.

„Cercetările sunt continuate de către poliţiştii bârlădeni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, au transmis reprezentanţii IPJ Vaslui, transmite Agerpres. Potrivit autorităţilor, cei doi copii dispăruseră de la ora 18:30.