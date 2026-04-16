Tragedie în Rediu. O femeie a fost găsită decedată într-o fosă

O femeie în vârstă de 85 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fosă adâncă de aproximativ trei metri, într-o gospodărie din satul Bețești, comuna Rediu. Incidentul a fost semnalat autorităților marți, 15 aprilie, în jurul orei 21:40, printr-un apel la 112.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, la fața locului au intervenit pompierii din Piatra Neamț, echipaje ale Serviciului de Ambulanță și polițiști. Salvatorii au folosit echipamente speciale pentru a extrage victima din fosă. Din păcate, în momentul în care a fost scoasă, femeia nu mai prezenta semne vitale.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.