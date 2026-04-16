O constănțeancă și-a găsit sfârșitul la Roman
Tragedie în Rediu. O femeie a fost găsită decedată într-o fosă

de Popa Denisa

O femeie în vârstă de 85 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fosă adâncă de aproximativ trei metri, într-o gospodărie din satul Bețești, comuna Rediu. Incidentul a fost semnalat autorităților marți, 15 aprilie, în jurul orei 21:40, printr-un apel la 112.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, la fața locului au intervenit pompierii din Piatra Neamț, echipaje ale Serviciului de Ambulanță și polițiști. Salvatorii au folosit echipamente speciale pentru a extrage victima din fosă. Din păcate, în momentul în care a fost scoasă, femeia nu mai prezenta semne vitale.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Control din ușă în ușă pentru asigurarea locuințelor, deși statul are deja baza de date. Proiectul ridică semne de întrebare
FOTO. Anexa unei locuințe din Vânători Neamț distrusă de flăcări și incendii de vegetație în Piatra Neamț și Bârgăuani
Șofer prins în Gârcina încercând să mituiască polițiștii după ce a fost oprit în trafic

Un șofer sucevean este cercetat pentru dare de mită,...
Controale la Lacul Izvorul Muntelui. Amenzi pentru pescari și avertisment privind prohibiția

Polițiștii din Neamț au desfășurat o acțiune de amploare...
Trei pasageri răniți într-un autobuz din Piatra Neamț după o frânare bruscă

Trei persoane au fost rănite într-un autobuz din Piatra...
Percheziții DIICOT într-un dosar cu acuze de grup infracțional organizat și trafic de persoane

19 mandate de percheziție domiciliară au fost puse în...
Suceava. Incendiu devastator în două gospodării din Bădeuți. O femeie a ajuns la spital

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de...

