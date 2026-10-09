Tragedie în pădurea din Vaduri: un bărbat de 60 de ani, prins sub un copac căzut

Un bărbat în vârstă de 60 de ani a murit vineri după-amiază în pădurea din satul Vaduri, comuna Alexandru cel Bun, după ce un copac a căzut peste el.

Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 14:40. La locul solicitării au intervenit pompieri de la Detașamentul Piatra-Neamț, echipaje SAJ și polițiști de la IPJ.

Victima a fost găsită la aproximativ un kilometru de drum, într-o zonă fără acces auto, prinsă între doi copaci. Pompierii au acționat pentru scoaterea acesteia cu echipamentele din dotarea autospecialei complexe pentru intervenție.

Din păcate, bărbatul prezenta semne incompatibile cu viața.