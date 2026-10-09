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Tragedie în pădurea din Vaduri: un bărbat de 60 de ani, prins sub un copac căzut

de Vlad Bălănescu

Un bărbat în vârstă de 60 de ani a murit vineri după-amiază în pădurea din satul Vaduri, comuna Alexandru cel Bun, după ce un copac a căzut peste el.

Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 14:40. La locul solicitării au intervenit pompieri de la Detașamentul Piatra-Neamț, echipaje SAJ și polițiști de la IPJ.

Victima a fost găsită la aproximativ un kilometru de drum, într-o zonă fără acces auto, prinsă între doi copaci. Pompierii au acționat pentru scoaterea acesteia cu echipamentele din dotarea autospecialei complexe pentru intervenție.

Din păcate, bărbatul prezenta semne incompatibile cu viața.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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