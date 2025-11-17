NEAMȚACTUALITATE

Tragedie în Neamț: o femeie găsită fără viață în Canalul Bistrița

de Popa Denisa

Actualizare: În urma acestor cercetări s-a stabilit că este vorba despre Felicia Borșa, o femeie din Dumbrava Deal, comuna Săvinești, dată dispărută de soț în 10 noiembrie (amănunte aici).

Știre inițială: O descoperire tragică a avut loc vineri, 14 noiembrie, în zona orașului Roznov. Autoritățile au fost alertate că în Canalul Bistrița, în zona barajului CHE Roznov, s-ar afla o persoană posibil înecată.

Tragedie în Neamț: o femeie găsită fără viață în Canalul BistrițaLa fața locului au ajuns în scurt timp mai multe echipaje de intervenție: scafandri din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra-Neamț, o ambulanță SMURD de la punctul de lucru Roznov, precum și polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

După ce au cercetat zona, scafandrii au găsit corpul unei femei, fără semne vitale, plutind în apele canalului. Cu ajutorul unei bărci, pompierii au reușit să o aducă la mal, iar ulterior trupul neînsuflețit a fost preluat de reprezentanții IPJ pentru investigații.

Momentan, nu se cunosc împrejurările exacte în care s-a produs tragedia, iar polițiștii au deschis un dosar pentru a stabili identitatea femeii și cauzele decesului.

Locuitorii din zonă s-au arătat șocați de veste, spunând că, deși canalul are un debit puternic, incidente de acest fel sunt rare în zonă.

Foto ISU Neamț

Populația unui sat din România este evacuată în urma unui atac rusesc cu drone în portul Ismail din Ucraina
Tineri prinși în Neamț cu portbagajul plin de parfumuri contrafăcute

