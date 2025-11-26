Tragedie în Neamț: muncitor strivit de un copac, în timpul unor lucrări de exploatare forestieră

Un bărbat de 41 de ani, angajat al unei societăți comerciale, și-a pierdut viața luni, 25 noiembrie, în pădurea Dobru, pe raza comunei Vânători-Neamț, după ce a fost strivit de un copac pe care îl tăia.

Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Neamț, în jurul orei 13:07, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț au fost sesizați, prin apel la SNUAU 112, de către un bărbat de 45 de ani, cu privire la producerea incidentului în zona fondului forestier Dobru.

La fața locului, echipajele de poliție au stabilit că victima, un bărbat de 41 de ani, angajat al unei firme care desfășura activități de exploatare forestieră, efectua lucrări de tăiere a arborilor în pădurea Dobru, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț. La un moment dat, un trunchi de copac a căzut peste acesta, în timp ce îl secționa cu drujba, provocându-i leziuni incompatibile cu viața.

Din nefericire, pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic, fiind constatat decesul la fața locului.

Au fost anunțați și reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), care s-au deplasat în zonă pentru a efectua cercetările specifice în astfel de evenimente de muncă, în vederea stabilirii condițiilor în care s-a produs tragedia.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, neluarea și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, urmând ca, în cadrul anchetei, să fie stabilite cu exactitate împrejurările producerii evenimentului și eventualele responsabilități.