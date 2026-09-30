Tragedie în Neamț: bărbat găsit înecat în râul Bistrița

Un bărbat de 63 de ani din Rediu a fost găsit înecat în râul Bistrița în zona localității Mănoaia, comuna Costișa.

Polițiștii din cadru Secției de Poliție Rurală Săvinești au fost sesizați prin numărul de urgență 112 marți, 29 septembrie în jurul orei 19.00.

„Cu ocazia deplasării la fața locului s-a stabilit identitatea persoanei depistate în rău, un bărbat de 63 de ani, din Rediu.

La fața locului a fost solicitat un echipaj de ambulanță care a constatat decesul acestuia. Cu ocazia examinarii vizuale, pe corp nu au fost identificate leziuni vizibile, acesta fiind transportat la Serviciul de Medicinină Legală Neamț, în vederea efectuării necropsiei.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, precizează comunicatul IPJ Neamț.

Z.C.