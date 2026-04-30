Tragedie în Neamț. Bărbat găsit decedat pe un drum public

Moarte suspectă cercetată de polițiști în localitatea Moldoveni, județul Neamț, după ce un bărbat în vârstă de 52 de ani a fost găsit fără viață pe un drum public.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a fost semnalat marți, 29 aprilie, în jurul orei 15:45, când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Români au fost alertați printr-un apel la 112 de către un bărbat. Acesta le-a spus oamenilor legii că și-a găsit vărul decedat pe raza localității Moldoveni.

La fața locului au ajuns echipaje de poliție, care au demarat verificările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul.

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț, unde urmează să fie efectuată necropsia.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind continuate.

