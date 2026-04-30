Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutată
Tragedie în Neamț. Bărbat găsit decedat pe un drum public

Bandă poliție : „nu treceți” Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutatăMoarte suspectă cercetată de polițiști în localitatea Moldoveni, județul Neamț, după ce un bărbat în vârstă de 52 de ani a fost găsit fără viață pe un drum public.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a fost semnalat marți, 29 aprilie, în jurul orei 15:45, când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Români au fost alertați printr-un apel la 112 de către un bărbat. Acesta le-a spus oamenilor legii că și-a găsit vărul decedat pe raza localității Moldoveni.

La fața locului au ajuns echipaje de poliție, care au demarat verificările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul.

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț, unde urmează să fie efectuată necropsia.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind continuate.

Denisa POPA

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
