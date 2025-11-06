Tragedie în județul Neamț: un bărbat de 38 de ani, găsit spânzurat în curtea locuinței

O descoperire șocantă a avut loc în dimineața zilei de 5 noiembrie, în comuna Tazlău, județul Neamț. O femeie și-a găsit fiul, în vârstă de 38 de ani, spânzurat în curtea casei. În stare de șoc, aceasta a sunat imediat la 112 pentru a cere ajutor.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, la fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești, împreună cu un tehnician criminalist. Aceștia au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Corpul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț pentru efectuarea necropsiei, în vederea stabilirii cauzei exacte a decesului.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar polițiștii continuă cercetările.