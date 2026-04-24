Trafic blocat. Autotren răsturnat pe DN 15D, în Gâdinți

Un autotren încărcat cu lemne s-a răsturnat vineri, 24 aprilie, în jurul orei 13:00, pe DN 15D, în comuna Gâdinți, provocând blocarea traficului rutier pe ambele sensuri.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, accidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, iar la fața locului au intervenit echipaje de la Detașamentul de pompieri Roman și polițiștii din cadrul IPJ. În cabina autotrenului se afla doar șoferul, un bărbat de 28 de ani, care a reușit să se autoevacueze înainte de sosirea salvatorilor.

Acesta a fost evaluat de echipajul SMURD prezent la intervenție, însă a refuzat transportul la spital.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, în timp ce, alături de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Gâdinți, acționează pentru degajarea lemnelor împrăștiate pe carosabil.

Autoritățile încearcă reluarea traficului cel puțin pe un sens.

1 din 2

Foto: ISU Neamț