Tradiții populare de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

În biserica ortodoxă, chipurile celor doi Arhangheli sunt zugrăvite pe ușile altarelor bisericești, cel al Sfântul Mihail pe ușa dinspre nord, iar cel al Sfântul Gavriil (Gabriel) pe cea dinspre sud. Amândoi sunt considerați sfinți protectori ai bisericii și ai neamului omenesc de ierarhiile întunecate.

În tradițiile poporului român, există una, denumită ”Vara Arhanghelilor”, și ține o zi, în ziua Sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gabriel. Pe lângă aceasta, între Arhangheli și Crăciun trebuie neapărat să mai fie trei-patru zile senine și călduroase, numite ”vara iernii”.

Sărbătoarea din 8 noiembrie, a Sfinților Arhangheli Mihail și Gabriel, a fost, la origine, o simplă aniversare anuală, a sfințirii unei biserici a Sfântului Arhanghel Mihail, ridicată la termele lui Arcadius din Constantinopol. Astfel, ea apare în cele mai vechi sinaxare ca fiind o sărbătoare numai a Arhanghelului Mihail. Mai târziu, ea a devenit o sărbătoare comună a tuturor Sfinților Îngeri.

Sf. Arhanghel Mihail are misiunea de a păzi respectarea Legilor Divine. Sf. Arhanghel Gabriel este responsabil cu aducerea bunelor vestiri, de bucurie. Are misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari dumnezeiești. Istoria Creației, dar și a omenirii, a înregistrat numeroase miracole realizate de acești doi arhangheli.

În ziua de 8 noiembrie, sunt cinstiți toți Sfinții Arhangheli și nu doar cei mai cunoscuți dintre aceștia, adică Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Sfânta Scriptură ne descoperă numele a șapte Sfinți Arhangheli, căpetenii ale puterilor cerești. Aceștia sunt: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Iegudiil și Varahiil. Uneori, acestora li se adaugă și Ieremiil.

Tradiții și obiceiuri populare de Sfinții Arhangheli

În folclorul religios românesc, Sfântul Arhanghel Mihail poartă, uneori, cheile raiului, este un înfocat luptător împotriva diavolului și veghează la capul bolnavilor, dacă acestora le este sortit să moară. Dacă stă la picioarele lor, semnifică faptul că bolnavului îi este hărăzit să mai trăiască.

În popor, se spune despre Arhanghelul Mihail că are putere asupra Soarelui și Lunii, pe care le eliberează din puterea dracilor, atunci când aceștia le fură. Așa credeau oamenii satelor de altădată, atunci când avea loc o eclipsă solară sau lunară. De asemenea, se spune că are putere asupra soției lui Scaraoțchi, Mamareaua, care vrea să dea drumul la ger, pe pământ, dintr-o dată.

De Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt strict interzise îndeletnicirile casnice. Se spunea că acela care nu respectă aceste reguli va avea parte de mare chin înaintea morții.

Sfântul Arhanghel Gavriil este îngerul care ne sfătuiește să fim totdeauna sinceri și deschiși în relațiile interumane. Totodată, Arhanghelul Gavriil ne spune că este bine să ținem seama de intuiție și de vocea noastră interioară, iar, dacă vrem să urmăm o anumită cale, să-i cerem ajutorul și el ne va ghida pe drumul cel bun.

Sfântul Arhanghel Gavriil este și ocrotitorul mamelor și al pruncilor. În momentele de neliniște, mamele trebuie să se roage Sfântului Arhanghel Gavriil.

Material preluat din Mesagerul de Neamț.