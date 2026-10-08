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Tot mai mulți pelerini se îndreaptă către Catedrala Mitropolitană Iași. 89 de persoane au avut nevoie de ajutor medical, iar șapte dintre pelerini au ajuns la spital

de Vlad Bălănescu

Pelerinajul la raclele Sfântei Cuvioase Parascheva -ocrotitoarea Moldovei, a familiei și a celor aflați în suferință și a Cuviosului Paisie aduse de la Mănăstirea Sihăstria devine, odată cu trecerea timpului, unul de proporții biblice.

La ora 18:00, potrivit informațiilor oficiale oferite de Gruparea de Jandarmi Mobilă, 15.900 de pelerini reușiseră să atingă racla cu rămășițele sfinților și alți 5.900 așteptau la rând.

Comandantul Grupării de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău , colonelul Adrian-Constantin Mătăsaru, oferă detalii despre eveniment și dă câteva sfaturi pelerinilor pentru siguranța lor și a celor dragi.

Potrivit informațiilor oficiale, 89 de persoane au fost asistate medical la fața locului și 7 au fost transportate la spital.
Vineri, 9 octombrie, sunt așteptate alte câteva zeci de mii de pelerini care se îndreaptă deja către Catedrala Mitropolitană din Iași.

Angela Croitoru

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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