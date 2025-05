De astăzi, 26 mai, încep înscrierile la grădiniţă, creşă şi în serviciile de educaţie timpurie complementare, pentru anul şcolar 2025-2026.

„Vă rugăm să aveţi în vedere că înscrierea nu se face pe principiul primul venit, primul servit, deci ordinea înscrierii/numărul de înregistrare al cererii nu constituie un criteriu”, precizează Ministerul Educației.

Înscrierea se face pe baza criteriilor generale şi specifice din metodologia specifică de înscriere. Cele mai importante le regăsiți în acest material.

Copiii care au frecventat anterior grădinița au fost reînscriși în perioada 13–17 mai. Numărul de locuri rămase libere după această etapă pot fi accesate pe site-ul Inspectoratului Școlar al Județului (ISJ) Neamț aici.

Cererile și dosarul complet pentru înscrieri trebuie depuse la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune, pot fi până la trei opțiuni (creșe sau grădinițe). În județul Neamț, fiecare grădiniță sau creșă va publica, pe site-ul propriu sau la avizier, numărul de locuri disponibile, programul de lucru cu publicul și informațiile necesare privind înscrierea.

Documentele necesare pentru înscriere sunt următoarele:

copie după certificatul de naștere al copilului;

copii ale actelor de identitate ale părinților sau reprezentantului legal;

adeverințe de angajat pentru programul prelungit sau documente care atestă concediul de îngrijire copil;

alte documente care dovedesc situații speciale (familie monoparentală, familie numeroasă, certificat de handicap etc.).

La începutul anului școlar, dosarul va fi completat cu adeverința medicală care atestă starea de sănătate a copilului (clinic sănătos) și avizul epidemiologic sau dovada vaccinărilor, eliberate de medicul de familie.

În cazul în care numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, se aplică criterii de departajare.

Pentru grădiniță (nivel preșcolar) au prioritate la înscriere copiii care au împlinit 4 sau 5 ani până la 1 septembrie. Se iau în considerare și domiciliul, reședința sau locul de muncă al părinților, dacă acestea sunt aproape de unitate. Sunt avantajați și copiii ai căror părinți urmează o formă de învățământ la zi, cei aflați în grija unui singur părinte ori proveniți din familii numeroase, precum și cei ai căror părinți sunt angajați, pensionari, șomeri înregistrați sau au certificat de handicap. De asemenea, contează dacă există un certificat medical de handicap pentru copil sau dacă acesta are un frate ori o soră deja înscris(ă) în aceeași unitate.

Pentru serviciile de educație timpurie complementare din cadrul grădinițelor comunitare sau grupurile de joacă se ține cont de apropierea domiciliului sau a locului de muncă. Aici au prioritate copiii care nu au fost acceptați în alte unități din apropiere sau care au fost respinși din cauza lipsei de locuri. Se mai ia în considerare vârsta copilului – dacă are sub un an sau între 3 și 4 ani și nu a fost înscris anterior.

Pentru creșă (nivel antepreșcolar), prioritate au copiii care împlinesc 2 ani până la sfârșitul anului. Sunt favorizate familiile care locuiesc sau lucrează în apropierea unității, mai ales dacă părinții sunt angajați sau pot dovedi că vor relua activitatea în termen de 30 de zile de la începutul anului școlar. Se iau în calcul și situațiile în care părinții urmează studii, beneficiază de măsuri de protecție socială, fac parte din familii monoparentale sau numeroase, ori dacă există un alt copil în întreținere sau deja înscris în unitate.

Pentru grădinițele cu program prelungit, se acordă prioritate copiilor ai căror părinți sunt angajați, iar în acest caz este necesară prezentarea adeverințelor de angajat de la ambii părinți.

