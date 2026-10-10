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Torță pe patru roți în miez de noapte, la Suceava! Mașina a ars în totalitate

de Sofronia Gabi

Un autoturism parcat în cartierul Ițcani din municipiul Suceava a fost distrus în totalitate de un incendiu izbucnit în noaptea de 9 spre 10 octombrie. Flăcările au fost observate după miezul nopții, iar apelul la 112 a fost înregistrat în dispeceratul ISU Suceava în jurul orei 01:16. Incendiul a fost precum o torță aprinsă în întunericul nopții.

Au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Suceava. La sosirea echipajelor, mașina ardea generalizat, existând pericolul ca flăcările să se extindă la un alt autoturism parcat în apropiere.Torță pe patru roți în miez de noapte, la Suceava! Mașina a ars în totalitate

La sosirea echipajelor, autoturismul ardea generalizat, existând pericolul de propagare a flăcărilor la o altă mașină parcată în apropiere. Autoturismul a fost distrus în întregime, fiind afectate și elemente de caroserie de la cealaltă mașină. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este în curs de stabilire”, anunță ISU Suceava.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă pagubele materiale sunt considerabile. Misiunea s-a încheiat în jurul orei 01:45.

FOTO: ISU Suceava

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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