Topul Regiunii de Nord-Est în managementul școlar: Suceava conduce!

Coincidență sau nu, într-un Top regional al managementului școlar, realizat de publicația noastră pe baza procentelor de promovabilitate obținute la proba de management și legislație școlară din cadrul concursului pentru directori din învățământul preuniversitar, județul Suceava este fruntea – locul I, detașat, cu o promovabilitate de 100%!

Proba scrisă de management, despre care aproape toată lumea din sistemul de învățământ preuniversitar spune că este piatra de temelie a concursului pentru directori, a avut loc marți, 20 octombrie 2026.

Iași -pe locul III, Neamț pe locul IV

Sunt 11 județe la nivel național, adică o treime din total, în care rata de promovare a probei de management și legislație școlară este de 100%, potrivit datelor puse la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Să aruncăm o privire, în continuare, la surpriza din acest top regional: Județul Vaslui -locul II cu un procent de 98,90%!

În vreme ce capitala culturală și fostul scaun de domnie al Moldovei, Iași, s-ar situa pe locul al III-lea, cu un procent de 98,63%, urmat îndeaproape de Neamț cu 98,28%.

Pe ultimul loc, adică VI, Bacăul pare a fi marele perdant în regiune, dar tot cu un procent mare: 96,40%, în condițiile în care mai mult de un sfert dintre cei înscriși la probă au absentat.

Cât de grea a fost proba de management?

Unii directori interimari de unități de învățământ, participanți la concurs, spun „ușoară”! În Neamț, cel puțin șase candidați dintre cei care au promovat testul de management au folosit adjectivul „ușor” sau „ușoară”, alții au catalogat-o „de sau pentru directori de școli”. Iar, la Neamț, niciunul dintre candidați nu a absentat și doar 2 au picat testul.

Ca să nu apară discuții că cineva din comisia de evaluare ar fi avut vreo intervenție, ar fi putut influența în vreun fel rezultatele, reamintim că procedura de evaluare realizată de MEC a fost una computerizată.

Cu alte cuvinte, testele grilă au fost scanate chiar în fața candidaților, la finalul celor 60 de minute de lucru, și încărcate pe platforma dedicată, unde un soft pur și simplu a numărat câte răspunsuri bune a bifat fiecare. Un răspuns corect era cotat cu 0,5 puncte, candidații care au promovat având de bifat corect cel puțin 14 dintre cele 20 de răspunsuri, pentru a obține nota minimă de trecere, 7,00. Iar fiecare subiect a avut patru variante de răspuns.

Procentul de 100% obținut de colegii din preuniversitar poate fi considerat un frumos cadou de despărțire pentru Mihai Dimian care se întoarce la rectoratul Universității Suceava. De vreme ce, acum, doi miniștri îi iau locul, unul pe universitar -Educație și Cercetare: Valentin Sorin Costreie (independent) și un altul pe Învățământ Preuniversitar -Sorin Gabriel Ionescu (PSD), proaspăt „aprobați” de Parlament.

Angela Croitoru