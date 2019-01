Vrei sa castigi niste bani in plus, insa job-ul nu iti permite sa te ocupi de alte proiecte serioase in care sa investesti timp si bani? Te-ai gandit sa iti cresti veniturile, dar nu stii de unde si cu ce sa incepi? Acest articol iti aduce cateva idei ingenioase de a face bani de acasa, fara sa fie nevoie sa te deplasezi la un sediu de lucru si fara investitii colosale. Exista mai multe metode prin care poti sa faci mai multi bani, pe langa job-ul pe care il ai deja, cu un efort minim!

Iata cateva idei la indemana si foarte simple, pe care sa le pui in practica, pentru a-ti mari veniturile:

Gateste contra-cost

Iti place sa gatesti si sa experimentezi retete culinare interesante? Cum ar fi sa iti antrenezi pasiunea si, in acelasi timp, sa fii platit pentru asta? Exista site-uri care te platesc sa pregatesti bucate culinare pentru alte persoane, iar tot ce trebuie sa faci este sa te inregistrezi si sa iti prezinti meniul. Poti incuraja turistii sa guste din preparatele specifice romanesti sau, de ce nu, din bucatariile celor mai ,,picante,, culturi ale lumii! O afacere cu bucate culinare poate fi, de asemenea, o idee foarte buna. Daca vrei sa ai propria ta afacere si sa inveti mai repede tot ce trebuie sa stii, poti chiar sa te inscrii la un curs de antreprenoriat, accesand site-ul https://www.innovaconsulting.ro/contact/ , unde vei gasi mai multe tipuri de cursuri si initieri in lumea afacerilor, in functie de ceea ce ai nevoie.

Transforma-ti locuinta intr-un studio foto

Casa ta arata precum in reviste? Daca iti place sa decorezi si locuinta ta are un design interesant, poti sa o inchiriezi pentru sedinte foto si diverse filmari. Poti castiga destul de bine din asta si, mai mult de atat, ai sanse ca apartamentul tau sa apara, de ce nu, in revista ta preferata!

Lanseaza un curs online in domeniul tau preferat

Daca exti expert intr-un anumit domeniu si vrei sa impartasesti si cu altii experientele tale, poti lansa cursuri online , pe care sa le scrii si sale vinzi mai departe celor care se arata interesati. Daca nu iti place sa scrii, caci nu e tocmai floare la ureche sa scrii o carte sau un curs complex pe intelesul tuturor, poti oferi cursuri prin skype. Este simplu, nu iti ia foarte mut timp si, mai mult de atat, ai sanse sa castigi niste bani frumosi. Da click aici pentru a vedea cum arata un site specializat de cursuri si servicii de formare complexe, pe mai multe nivele. Cu siguranta nu poti ajunge la performanta aceasta din prima, insa te poti inspira din metodele lor de predare si comunicare.

Filmeaza-te in timp ce mananci

Nu iti vine sa crezi ca poti casiga bani din asta? Ei bine, afla ca, in Coreea de Sud sunt oameni care obtin venituri colosale, stand in fata camerei web cu mancarea lor preferata. Iar daca vei descoperi cat de mult castiga acesti oameni, cu siguranta iti vei dori sa incerci si tu! Acest obicei bizar se numeste ,,mukbang,, si se traduce prin ,,eat and share,, – mananca si imparte.

Inchiriaza-ti locuinta turistilor

Cu siguranta ai auzit de Airbnb si stii in ce costa acest lucru. Daca ai un apartament cu o camera in plus, poti primi in chirie turisti din diferite tari si colturi ale lumii,pentru o zi, un weekend su chiar mai mult timp!. Poate fi chiar o experienta interesanta prin care sa cunosti oameni noi, sa impartasesti experiente si, pe langa asta, sa castigi niste bani in plus.

Acum, ca ai o sursa de inspiratie pentru cum sa iti cresti veniturile de acasa, poti alege metoda cea mai potrivita pentru tine, care sa aduca atat satisfactie financiara cat si un plus de distractie!