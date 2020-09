Functionarea autovehiculului pe timp de iarna presupune atat schimbarea anumitor piese si accesorii auto, cat si acordarea unei atentii sporite tuturor componentelor care trebuie sa functioneze optim la temperaturi scazute.

Exista piese care sunt mai sensibile sau care functioneaza diferit in anumite conditii climatice, de aceea orice sofer are obligatia de a tine cont de acestea, pentru a se asigura ca masina ruleaza in conditii de maxima siguranta si ca ofera nivelul de confort necesar in sezonul rece.

De asemenea, este obligatoriu ca fiecare conducator auto sa se asigure ca masina functioneaza si este echipata corespunzator inainte ca iarna sa isi faca simtita prezenta, acest aspect fiind important atat pentru siguranta lor, cat si pentru a celor din jur.

Iata care sunt principalele piese auto care te ajuta pe timp de iarna:

Avand in vedere faptul ca, in sezonul rece, condusul masinii devine o provocare, este important ca un sofer responsabil sa se asigure ca autoturismul lui este echipat corespunzator si in stare optima de functionare. Prin urmare, este obligatoriu ca pregatirea autovehicului pentru iarna sa se faca din timp, pentru a elimina orice fel de risc.

Anvelopele

Primul lucru la care se gandeste orice sofer atunci cand isi pregateste autovehiculul pentru sezonul rece este schimbarea anvelopelor de vara cu unele de iarna. Chiar daca legea nu este foarte exacta din acest punct de vedere, exista surse care sustin ca aceasta operatiune trebuie sa se realizeze incepand cu data de 1 noiembrie.

Totusi, sunt sanse ca pana la acea data sa te confrunti cu temperaturi scazute si chiar cu ninsori, asadar trebuie sa tii cont de toate aceste aspecte. Pentru a evita accidentele, este bine ca masina sa fie echipata cu anvelopele de iarna atunci cand exista o perioada de cel putin 3 zile consecutive cu astfel de conditii meteorologice.

Bateria

Temperatura de afara are un impact semnificativ asupra modului in care functioneaza bateria. In primul rand, soferii trebuie sa stie ca cele scazute cauzeaza incetinirea reactiilor chimice, prin urmare, capacitatea acesteia poate sa scada cu pana la 25%. In acelasi timp, iarna, masina foloseste mai multe dispozitive incarcate electric, iar motorul are nevoie de mai multa energie pentru a porni.

De aceea, este importanta verificarea bateriei inainte de instalarea sezonului rece si chiar inlocuirea acesteia daca este uzata, deoarece nu va putea face fata acestor sarcini. In plus, conducatorii auto pot porni ocazional masina in timpul iernii pentru a-i asigura acesteia minimum de activitate.

Instalatia de incalzire

Aceasta este direct responsabila de confortul termic din interiorul autovehiculului. De aceea, este importanta verificarea ei inainte ca sezonul rece sa-si faca aparitia. In plus, este obligatorie intretinerea chederelor auto si verificarea sistemului de inchidere a usilor, pentru a nu permite aerului rece sa patrunda in masina.

In caz contrar, confortul termic din interior nu va fi cel dorit, iar sistemul de incalzire va trebui sa lucreze suplimentar pentru a compensa pierderile de caldura, ceea ce duce la un consum suplimentar de combustibil.

Toate aceste sarcini trebuie indeplinite inainte ca sezonul rece sa-si faca aparitia si temperaturile sa scada semnificativ. Este chiar indicat ca pregatirea autovehicului sa se faca inca de la primele semne de schimbare a conditiilor meteorologice.

Sursa foto: envato.com