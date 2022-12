Furnizorii de jocuri de noroc, în special cei de păcănele sau slots, sunt firmele care s-au ocupat de producerea şi de oferirea jocurilor atât de populare pentru că tu să le poţi juca pe orice fel de platforme on-line. Aceste companii sunt cele care oferă păcănele și locațiilor pe care jucătorii le frecventează în încercarea de a-și spori câștigurile.

Pe piaţa jocurilor de noroc sunt foarte mulţi furnizori de păcănele, aşa că e foarte greu să avem un top 3 cei mai populari furnizori; însă am reuşit să facem o selecţie riguroasă şi îţi prezentăm topul nostru de recomandări ca să ştii ce jocuri să te joci pe viitor.

În oferta din cazinoul Betfair găsești sute și mii de păcănele de producatori populari și uneori ai norocul să găsești și Betfair rotiri gratuite fara depunere, o ofertă periodică care-ți permite să joci, fără sa depui.

Cele mai importante nume din industria păcănelelor

EGT – Euro Games Technology oferă calitate încă din 2010, este şi în România. Ai jocurile lor pe toate site-urile populare de jocuri de noroc, a reuşit să aducă rapid jocurile din cazinourile terestre în cele on-line. Are la activ sute de jocuri noi lansate într-o perioadă scurtă, cele mai populare sloturi de la ei sunt Shining Crown, Burning Hot şi Dazzling Hot, de găsit oriunde, pe toate platformele licenţiate de jocuri de noroc. EGT a cucerit prin calitatea jocurilor, prin cromatică, design şi sunete, dar şi prin flexibilitatea oferită jucătorilor din momentul în care alegi să testezi produsele lor; Pragmatic Play – este pe piaţă din 2015, oferă mereu sloturi de calitate şi cele mai moderne variante on-line. De la Pragmatic Play avem The Dog House Megaways, Gates of Olympus sau Sweet Bonanza, are multe premii obţinute într-o perioadă scurtă de timp şi încearcă în permanenţă să îşi surprindă fanii cu noi şi noi variante interesante de jocuri slots. Pragmatic Play rămâne un actor important pe piaţa jocurilor de noroc şi se reinventează de la un an la altul; NetEnt – este în acest top şi îşi merită locul pentru că e printre cei mai buni şi mai mari dezvoltatori de jocuri tip păcănele din lume. Starburst sau Gonzo’s sunt cele mai cunoscute slots on-line de la ei, au mereu jocuri care te surprind plăcut şi din 2017 a devenit lider pe multe pieţe europene, a câştigat şi peste 30 de premii în lumea cazinourilor on-line. NetEnt încearcă să vină în fiecare an cu jocuri slots foarte bune şi cât mai atrăgătoare şi reuşeşte să ofere experienţe inedite de fiecare dată.

Alţi furnizori de păcănele ce merită amintiţi sunt GreenTube, cu ale lor jocuri slots Sizzling Hot, Book of Ra sau Lucky Lady’s Charm sau Play’n GO cu al său Tome of Madness. Desigur, mai sunt mulţi alţi furnizori de slots care ar putea intra în acest top, dar ne vom limita doar la cei mai buni, fireşte, şi lista noastră e suficient de lungă.

